Держстат показав, як в Україні подорожчали овочі

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.﻿ Про це, з посиланням на дані Держстату, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, порівняно з лютим капуста подорожчала на 60,2% до 22,2 гривень за кілограм, морква подорожчала на 37,5% до 39,6 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 23,2% до 52,1 гривень за кілограм.

Окрім того, яблука подорожчали на 12,1% до 18,5 гривень за кілограм.

Водночас гречана крупа подешевшала на 5,1% до 62,4 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит деяких овочів, спричинений окупацією півдня країни, енергокризою та деякими іншими факторами. Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук у коментарі РБК-Україна заявив, що здешевлення продукції найближчим часом не варто очікувати.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.