Генштаб показав, як українці вчаться на Leopard 2 проривати танкові перешкоди
Генеральний штаб України опублікував фото із навчань українських військових у Польщі на танках Leopard 2, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Генштабу.
"Зведена група інструкторів зі Збройних Сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати".
Передісторія:
- Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
- 4 лютого прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.
- 27 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.