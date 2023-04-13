Казахстан витісняє Росію з ринку збагаченого урану — Bloomberg

Східноєвропейські АЕС, які раніше отримували збагачений уран із РФ, прагнуть скоротити свою залежність від Москви.﻿ Атомні станції у Східній Європі прагнуть скоротити свою залежність від HA і планують підписати контракт із уранодобувною компанією Казахстану вже у 2025 році. Про це заявив генеральний директор Козатомпрому Єржан Муканов, передає Bloomberg, повідомляє Новое время.

За його словами, геополітична невизначеність змінює потоки ядерного палива та спонукає виробників електроенергії створювати запаси.

Казатомпром прогнозує значне зростання попиту на уран та готує запаси до видобутку. Також у Казахстані планують відкрити третій експортний маршрут через попит з боку Китаю.

"Ми готуємо наші запаси до видобутку, щоб ми могли реагувати на запити ринку" , - зазначив Муканов.

Однією із країн, яка намагається зменшити свою залежність від російського урану, є США, пише агентство. Поки що цього було недостатньо, щоб запобігти стрімкому зростанню російського експорту після вторгнення в Україну.

За прогнозами Світової ядерної асоціації, до 2030 року попит на уран зросте приблизно на третину.

Казахстан, що виробляє понад 40% світового урану, планує зберегти видобуток на рівні близько 22 000 тонн цього року.

"Ми прогнозуємо зростання попиту на уран, але ми не зацікавлені у вибуховому зростанні цін" , - зазначив генеральний директор Казатомпрому.

Казатомпром планує відкрити третій експортний маршрут цього року, щоб доставляти уран до Китаю. В даний час країна транспортує атомне паливо через Росію та через Каспійське море до Чорного моря.