Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 мільярд євро у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки ЗСУ, що дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Це рішення імплементує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, тоді країни Європейського Союзу погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для Збройних сил України. До того міністри оборони європейських країн підтримали пропозицію глави євродипломатії Жозепа Борреля використати мільярд євро з EPF для негайного постачання Україні боєприпасів із наявних запасів європейських армій.

Ще мільярд євро Боррель запропонував використати для спільної закупівлі снарядів, тоді як будь-які додаткові кошти мають бути узгоджені державами-членами.

13 квітня Боррель заявив, що цим рішенням ЄС вводить у дію першу частину угоди лідерів ЄС щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для ЗСУ суму 1 мільярд євро.

"Немає кращої демонстрації єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора" , — сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція блокує рішення Європейського Союзу щодо фінансування постачання боєприпасів в Україну.