Мінфін: Японія надасть Україні $3,5 млрд фіндопомоги протягом 2023 року

Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму 3,5 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

Про це за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка зі своїм японським візаві Сунічі Судзукі, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Судзукі підтвердив, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Японія вже надала Україні 581 млн доларів пільгового фінансування.

Крім того, сторони обговорили потреби українського бюджету на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Марченко наголосив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору. Зовнішнє фінансування наразі є ключовим для збереження макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Натомість представники Міністерства фінансів Японії заявили про свою готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проекти з Японським агентством міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).

За спільною оцінкою уряду, Світового банку, Єврокомісії та ООН, у 2023 році Україна потребує 14,1 млрд доларів на швидке відновлення.