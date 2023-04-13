Україну відвідав французький генерал: провів переговори із Залужним

У четвер, 13 квітня, Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

За словами Залужного, такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.

"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16" , — написав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що домовився з французьким генералом продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.

Залужний розповів, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни.

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку" , — додав він.

Нагадаємо, 8 квітня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу ЗС Франції Тьєррі Бюркаром щодо ситуації на фронті.