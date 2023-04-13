В Мінагрополітики сказали, на скільки здорожчав великодній кошик
Цього року серед продуктів Великоднього кошика подорожчали курячі яйця, свинина та молочні продукти, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що за рік найбільше зросла вартість яєць – вдвічі. Зростання спричинено руйнуванням птахофабрик, інфляцією та енергетичною кризою.
Також суттєво подорожчали свинина, молочні продукти та борошно.
"Свинина подорожчала на 30-35%. Борошно — менше ніж на 10%. Молочні продукти – до 10%. Після Великодня очікується певне здешевлення продуктів. Протягом останнього тижня ціна на яйця вже впала на 7%, і ця тенденція продовжуватиметься. Падіння ціни на м'ясо не буде сильним — на 5-7% ближче до кінця весни", — сказав заступник міністра.
Висоцький додав, що птахівництво поступово відновлюється, і це вплине на стабілізацію цін.
Як повідомлялось, зростання споживчих цін у першому кварталі 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року становить 30,4%.