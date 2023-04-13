Генштаб: ЗСУ уразили два пункти управління та назвали найгарячіші місця

Збройні сили України протягом доби уразили два пункти управління ворога, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ, є постраждалі серед цивільного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.