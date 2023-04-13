НАЗК внесло компанію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation, яка є лідером з продажу смартфонів в Росії, до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення. З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

Так, у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім Xiaomi збільшила поставки в РФ на 39%. Протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на $202 млн. Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з Росії, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у РФ.

Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у РФ.

Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомлялось, 23 лютого НАЗК внесло французьку корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни.