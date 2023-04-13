Зеленський провів військовий кабінет: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет, на якому обговорили питання, які стосуються управління передовою, забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу".

За його словами, обговорення всіх питань було змістовним.