Зеленська потрапила до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Перша леді України Олена Зеленська була включена до ТОП-100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією американського журналу Time, повідомляє Ділова столиця.

Зеленська включена до категорії "Лідери".

"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик із беззавітною мужністю. Вона могла забрати свою сім'ю та втекти. Яка мати почала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, бо свобода та демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей — заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців" , — зазначила Перша леді США Джил Байден, представляючи Олену Зеленську.

Також у списку найвпливовіших лідерів опинилася українська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Олександра Матвійчук.

До категорії "Лідерів" також потрапили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, міністр фінансів США Джанет Єллен, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та ін.

Як повідомлялось, у грудні 2022 року Олена Зеленська отримала нагороду від Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки.

У лютому журнал TIME розмістив на обкладинці фотографію мешканців села Ягідне Чернігівської області, зроблену у підвалі місцевої школи, де росіяни утримували людей майже місяць, до свого відступу 30 березня 2022 року.

Журнал Time назвав "Людиною року" у 2022 році президента України Володимира Зеленського та "український дух".