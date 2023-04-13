Зеленська потрапила до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Зеленська потрапила до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією Time
Фото: president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська була включена до ТОП-100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією американського журналу Time, повідомляє Ділова столиця.

Зеленська включена до категорії "Лідери".

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"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик із беззавітною мужністю. Вона могла забрати свою сім'ю та втекти. Яка мати почала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, бо свобода та демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей — заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців", — зазначила Перша леді США Джил Байден, представляючи Олену Зеленську.

Також у списку найвпливовіших лідерів опинилася українська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Олександра Матвійчук.

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До категорії "Лідерів" також потрапили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, міністр фінансів США Джанет Єллен, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та ін.

Як повідомлялось, у грудні 2022 року Олена Зеленська отримала нагороду від Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки.

У лютому журнал TIME розмістив на обкладинці фотографію мешканців села Ягідне Чернігівської області, зроблену у підвалі місцевої школи, де росіяни утримували людей майже місяць, до свого відступу 30 березня 2022 року.

Журнал Time назвав "Людиною року" у 2022 році президента України Володимира Зеленського та "український дух".

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