ЗМІ: У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону

Правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

У четвер, 13 квітня, правоохоронці заарештували 21-го річного Джека Тейшейра. Його підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

Водночас журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter повідомив, що на думку Пентагону документи були викладені у мережу навмисно. Він також розповів, як Тайшейр зміг отримати доступ до подібної інформації у досить юному віці.

"Ми довіряємо нашим членам багато відповідальності в дуже ранньому віці. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм" , - заявили у Пентагоні.

Фото: у США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (скріншот)

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.