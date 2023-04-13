Буданов: Витік секретних документів Пентагону вигідний тільки Росії

Глава української розвідки Кирило Буданов переконаний, що від масштабного витоку секретних документів США найбільше виграє Росія, повідомляє Новое время.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь тільки після завершення розслідування… У нас є зв'язок із відповідними службами в США — і буквально з першої години ми почали розмовляти" , — сказав він в інтерв'ю ABC News.

Буданов переконаний, що немає «ніякого ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною та США. Він також не очікує великого впливу витоку даних на перебіг війни.

"Якщо є проблема, її буде вирішено. Якщо проблеми не буде — ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції" , – переконаний він.

6 квітня New York Times повідомила, що в соцмережах поширюються секретні військові документи США місячної давності, які нібито містять оперативні звіти та оцінки можливостей української армії та плани США та НАТО щодо підготовки захисників України до контрнаступу.

В українській розвідці заявили, що документи — підробка та спецоперація спецслужб РФ. Документи з даними про втрати України та Росії, за оцінкою джерел NYT, могли бути сфальшовані. Глава Міноборони України Олексій Резніков назвав документи "сумішшю правди і брехні".