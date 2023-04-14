США можуть використати для відновлення України заморожені активи РФ, - Нуланд

Сполучені Штати Америки розглядають можливість використовувати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Росії.﻿ Про це повідомила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на Форумі партнерства США та України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За її словами, для відновлення України можна використати близько 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках в іноземних банках.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Сенат США ухвалив поправку до федерального бюджету, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче використати "зернову угоду" у своїх інтересах і висунула чергові вимоги. Москва хоче розблокувати свої закордонні активи.

Також раніше Мінфін Бельгії заморозив 58 мільярдів євро російських активів. Цей показник став найбільшим серед країн-членів ЄС.