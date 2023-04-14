Поразка України стане початком кінця "золотого віку" Заходу – прем’єр Польщі

У разі поразки України у війні проти Росії для Заходу може початися кінець "золотого віку". Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

"Якщо ми втратимо Україну, т ﻿﻿ о втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотого віку" Заходу" , - заявив польський прем'єр.

На переконання Моравецького, перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".