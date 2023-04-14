Популярність Ле Пен досягла вершини на тлі падіння рейтингу Макрона – опитування

Опитування показало зростання популярності лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен до максимального рівня на тілі протестів проти непопулярної пенсійної реформи і падіння рейтингів президента і уряду.﻿ Такими є результати дослідження Ipsos для Le Point, повідомляє Європейська правда.

Після початку року, ознаменованого прийняттям пенсійної реформи, частка несприятливих думок про Еммануеля Макрона наразі становить 69%, що на п'ять пунктів більше, ніж у лютому.

За даними соціологів, рівень дуже несприятливих оцінок становить 46%, що є найвищим показником з часів кризи "жовтих жилетів". Таке падіння популярності особливо відчутне серед молоді: 29% осіб віком до 35 років добре оцінюють дії президента, що на дев'ять пунктів менше, ніж у лютому.

Рейтинг прем’єр-міністра Елізабет Борн "досягає найнижчого рівня з моменту її вступу на посаду прем'єр-міністра і становить 23% (-4 пункти)", зазначає Ipsos. Падіння популярності віддзеркалює відродження прихильності до Марін Ле Пен – 39%, найвищий рівень, коли-небудь зафіксований цим барометром для лідерки "Національного об'єднання".

"Її прогрес особливо значний серед топ-менеджерів (40%, +15 пунктів) та робітників (54%, +9 пунктів)" , – зазначає Ipsos.

Цей висновок узгоджується з даними Фонду Жана Жореса на початку квітня, які базувалися на опитуванні Ifop. Аналітичний центр звернув увагу на "те, як "Національне об'єднання" отримує вигоду від поточної соціальної та політичної кризи" і "погіршення підтримки президентської більшості".