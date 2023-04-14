Генштаб: Втрати Росії перевищили 181 тисяч солдатів
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили близько 500 загарбників, 16 ворожих ББМ, 7 артилерійських систем та 4 танки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 3650 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 7069 (+16) од.,
- артилерійських систем – 2 784 (+7) од.,
- РСЗВ – 535 (+0) од.,
- засобів ППО – 283 (+0) од.,
- літаків – 307 (+0) од.,
- вертольотів – 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+0) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3) од.,
- спеціальної техніки – 321 (+1) од.
Дані уточнюються.