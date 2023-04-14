Розвідка Британії: РФ активізувала наступ на Бахмут

Російська армія активізувала наступ на Бахмут Донецької області, оскільки сили Міноборони РФ та "Приватної військової компанії Вагнера" покращили взаємодію﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

За даними Міноборони, ЗСУ, як і раніше, утримують західні райони Бахмута, але за останні 48 годин зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії.

Як стверджує британська розвідка, штурмові групи "ПВК Вагнера" продовжують основний наступ через центр міста. Російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів "Вагнера" на північному та південному флангах.