Розвідка Британії: РФ активізувала наступ на Бахмут
Російська армія активізувала наступ на Бахмут Донецької області, оскільки сили Міноборони РФ та "Приватної військової компанії Вагнера" покращили взаємодію. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
За даними Міноборони, ЗСУ, як і раніше, утримують західні райони Бахмута, але за останні 48 годин зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії.
Як стверджує британська розвідка, штурмові групи "ПВК Вагнера" продовжують основний наступ через центр міста. Російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів "Вагнера" на північному та південному флангах.
"Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, які вони були змушені залишити", — кажуть у міністерстві.