У Мелітополі пролунав вибух біля залізничного депо – мер

Вранці 14 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо, де окупанти накопичують свою техніку та облаштували ремонтну базу. Про це в ефірі національного марафону новин повідомив офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"Ранок для ворога почався зовсім недобрий – у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці та залізничного депо. Деталі повідомимо пізніше. Але ворог там концентрує техніку та боєприпаси. І на базі депо розмістив ремонтну базу". , яка вже страждала на вибухи, але ще не повністю зруйнована" , - заявив Федоров.

Мер також розповів, що напередодні близько 9-ї вечора в районі мелітопольського аеродрому чули перестрілку та вибухи. Федоров припускає, що, швидше за все, це було через те, що окупанти щось не поділили між собою.

Член окупаційної адміністрації Володимир Рогов також повідомив, що вранці у Мелітополі пролунав вибух. Водночас, помічник окупантів стверджує, що це вибухнув газовий балон в одному з гаражів на вулиці Радищева, 58. За його словами, постраждав господар будинку