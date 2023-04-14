Китай запевняє, що не експортує зброю сторонам війни в Україні

У п'ятницю міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення, повідомляє Європейська правда.

Цінь Ган відреагував на занепокоєння США та інших країн, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, яку Пекін політично і риторично підтримує в конфлікті, хоча офіційно заявляє, що зберігає нейтралітет.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу" , – сказав Цінь, виступаючи на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил" , – додав він.

У своєму виступі Бербок зазначила, що як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за сприяння припиненню конфлікту.

"Територія є неподільною, і безпека є настільки ж неподільною. Без визнання інтересів безпеки тієї чи іншої сторони кризи і конфлікти неминучі" , – сказав Цінь.