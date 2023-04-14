Росія підняла Тихоокеанський флот по бойовій тривозі

Росія заявила, що підняла по бойовій тривозі Тихоокеанський флот. У Міноборони РФ стверджують, що проведуть "раптову перевірку".﻿ Про це, з посиланням на росЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За словами голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, Тихоокеанський флот підняли по тривозі і ввели у "вищий ступінь боєздатності", а керує перевірками головнокомандувач Військово-морським флотом Микола Євменов.

Міноборони РФ стверджує, що флот виконає ракетні пуски для ураження кораблів та наземних об'єктів умовного супротивника, також буде задіяна далека авіація. Шойгу наказав відпрацювати "дії щодо відображення висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".

Варто зазначити, що між Японією та Росією триває суперечка щодо Південно-Курильських островів, які за підсумками Другої світової війни відійшли Радянському Союзу.

Протягом тривалого часу Росія та Японія вели переговори щодо островів, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну вони припинилися, а Японія оголосила Південні Курили окупованою територією.