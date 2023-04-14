МЗС: Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом

Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не відкидає змішаного варіанту. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.

"Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва актуальні. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

Крим – і про це говорить президент Зеленський, і все керівництво країни – невід'ємна частина України.

І міністр сьогодні у промові (на Чорноморській конференції з безпеки у Бухаресті – ред.) також сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там можна Крим повертати після того, що давайте спочатку одне, а потім інше – то це неправда і Україна. відхиляє та категорично не погоджується з такими думками.

По-друге – повернення Криму визначатиме сама Україна. І, маючи війну, цей шлях, очевидно, буде реалізований двома треками – і військовим, і дипломатичним" , - заявила представниця МЗС.

Джапарова вважає головною перемогою України у питанні Криму те, що "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід'ємною частиною України".

За її словами, партнери підтримують, що шлях повернення Криму має визначати сама Україна.

За словами представниці МЗС, усі засвоїли "кримський урок".

"Оскільки тоді, у 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, були не в змозі зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні переговори та спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку почув Путін, або такого лідера, якого він почув, Путін сприйняв як слабкість і здійснив наступний крок своєї агресії 24 лютого (2022 року).