В Україні остаточно завершився опалювальний сезон

У п’ятницю, 14 квітня, в Україні офіційно завершився опалювальний сезон 2022 – 2023 років﻿. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз, керівник Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 Олексій Чернишов, повідомляє Ділова столиця.

Цей сезон пройшов в умовах постійних ракетних обстрілів РФ та відключень світла.

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв’язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання" , – зазначив він.

Чернишов також подякував газовикам, які забезпечували видобуток і постачання природного газу, а також відновлювали пошкоджені обстрілами об’єкти, попри небезпеку та ракетний терор РФ.

Керівник Нафтогазу уточнив, що вже стартувала підготовка до наступного опалювального сезону 2023 – 2024 років. За його словами, пройти наступну зиму допоможе набутий досвід.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму" , – наголосив Чернишов.

Нещодавно Нафтогаз запровадив новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів. Тепер планування відбуватиметься на два роки вперед.