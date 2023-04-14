Newsweek: Більшість американців підтримують вступ України до НАТО

Більше половини американських виборців хочуть, щоб Україна вступила до НАТО. Про це свідчить опитування, яке провела компанія Redfield & Wilton Strategies на замовлення журналу Newsweek, повідомляє Дзеркало тижня.

Дослідження було проведене 4 квітня, в ньому взяли участь 1500 американців, які можуть голосувати на виборах. Результати виявили широку підтримку розширення НАТО і подальшої участі США в альянсі, незважаючи на дедалі гучніші заклики до зміни американських пріоритетів, щоб Вашингтон більше приділяв увагу Азійсько-Тихоокеанському регіону через конфронтацію з Китаєм.

Незначна більшість опитаних американців підтримали прагнення України вступити до НАТО, заявивши, що вони або повністю підтримують (30%), або підтримують (25%) таке розширення альянсу. Кожен десятий висловився або категорично проти (5%), або просто проти (5%). А 26% опитаних зізналися, що їм байдуже. 7% сказали, що не можуть відповісти.

Респонденти також погодилися, що захист України «життєво важливий» для американських національних інтересів. 27% опитаних американців повністю з цим погодилися, а 29% були «швидше згодні». В цей же час 22% категорично не погодилися з цим твердженням, 7% просто не згодні, 5% категорично не згодні і 9% не змогли дати відповідь.

Newsweek нагадує, що в Києві розглядають статть 5 НАТО про колективну оборону єдиним достатнім захистом від повторної агресії Росії. Ідея членства в альянсі популярна серед українських виборців, а намір приєднатися до блоку закріплений у національній Конституції.

Києву довгий час відмовляли навіть у наданні плану дій щодо членства через побоювання спровокувати помсту з боку Владіміра Путіна, а після 2014 року - щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і місцевими маріонетками, які окупували Крим і райони на Донбасі.

Співзасновник британської Ради геостратегічних досліджень Джеймс Роджерс сказав в інтерв'ю Newsweek, що «підтримка абсолютної більшості розширення НАТО за рахунок вступу України» особливо помітна з огляду на політичні дебати навколо цієї пропозиції.

«Я знаю, що у Великій Британії, принаймні, до минулого року не було великої обізнаності про Україну» , - додав він, зазначивши, що опір Києва проти повномасштабного вторгнення Росії привернув і утримує увагу людей на Заході.

Фабріс Потьє, колишній директор з політичного планування НАТО, сказав в інтерв'ю Newsweek, що політики Альянсу схиляються до того, щоб врешті-решт прийняти Київ, незважаючи на запеклий опір Росії і традиційні вагання Заходу.

«Навіть лідери G7 і європейські лідери зрозуміли, що іншого шляху немає. З моїх розмов за останні кілька місяців зрозуміло, що можна говорити про членство в НАТО в таких місцях, як Берлін - де раніше це було повним табу, і люди виходили з-за столу, - а тепер вони кивають головами» , - сказав Потьє.