Шмигаль: Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги
Прем`єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у себе в Twitter.
В ході візиту до США Шмигаль провів зустріч з французьким міністром економіки Бруно ле Мером.
"Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення", – написав український прем`єр.
Нагадаємо, напередодні уряд Швейцарії оголосив про намір виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року.