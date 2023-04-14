Шмигаль: Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги

Шмигаль: Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги
Фото: Twitter

Прем`єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у себе в Twitter.

В ході візиту до США Шмигаль провів зустріч з французьким міністром економіки Бруно ле Мером.

"Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення", – написав український прем`єр.

Нагадаємо, напередодні уряд Швейцарії оголосив про намір виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року.

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