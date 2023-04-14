Андрющенко: У Маріуполі окупанти роздали 40 тисяч російських паспортів

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі загарбники видали мешканцям міста 40 тисяч паспортів цієї країни. Ще 44 тисячі осіб очікують на документи, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"280 тисяч людей в окупованому Маріуполі. Пам‘ятаєте таке твердження пропаганди? А от приїхали цифри. Офіційні. 40 тисяч паспортів видано в Маріуполі та ще 44 тисячі в стані очікування. Це — майже всі мешканці Маріуполя на зараз. А де поділися ще 200 тисяч?" , — написав Андрющенко.

Раніше він повідомляв, що мешканців Маріуполя змушують отримувати російські паспорти, оскільки без них не оформлюють на роботу, не видають пенсії та допомоги, зарплату працівникам, особливо бюджетної сфери.

Нагадаємо, російські окупанти у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ. Селище знаходиться в лісі і недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському.