ЗМІ: Німеччина планує заходи жорсткої економії на суму до 20 млрд євро
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує пакет заходів жорсткої економії обсягом до 20 мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє в п'ятницю німецьке видання Spiegel.
За допомогою цих заходів Лінднер хоче закрити прогалини у фінансуванні в бюджеті на 2024 рік і водночас створити певний простір для неминучих додаткових витрат, пише видання з посиланням на джерела в міністерстві.
У міністерстві наразі відмовилися коментувати повідомлення видання.
Насправді стабільно висока інфляція повинна би забезпечити зростання податкових надходжень, незважаючи на слабку економіку. Однак додаткові надходження недостатньо високі, щоб закрити всі дірки в бюджеті.
Тому, на думку федерального міністерства фінансів, заходи жорсткої економії неминучі. Пріоритет має бути відданий економії в міністерствах з найбільшими соціальними витратами. Це міністерства праці та у справах сім'ї.
У Мінфіні вважають, що не варто заощаджувати на Міноборони, де, на думку більшості, і так зекономили надто багато коштів у минулому.
Нагадаємо, німецька економіка в 2022 році зросла на 1,9% попри енергокризу.
Тим часом інфляція у єврозоні, порівняно з січнем 2023 року, у лютому мінімально скоротилася – з 8,6% до 8,5%.