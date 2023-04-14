Данілов: Вибухи в Криму можуть бути спровоковані випробуванням нових видів зброї ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибухи у тимчасово окупованому Криму можуть бути спричинені випробуваннями нових сучасних видів озброєння ЗСУ, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Данілов нагадав, що Крим — це українська територія, тому ЗСУ можуть випробовувати вітчизняну зброю на території півострова.

"Повірте, якщо є випробування того чи іншого озброєння, то вони відбуваються на нашій території. Ще раз наголошую, Крим — це наша територія. Може, там проходили саме в такий день випробування нових сучасних видів озброєння. Я цього не виключаю" , - заявив він.

Секретар РНБО додав, що фортифікаційні споруди, які окупанти облаштовують на пляжах, "точно не врятують" російські війська.

Також у Twitter Данілов підкреслив, що Україна випробовуватиме в Криму будь-яку не заборонену міжнародним правом зброю, яка допоможе звільнити українські території.

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