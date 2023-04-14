Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ №223.

Указом №222 президент звільнив Сергія Дусика, який обіймав посаду керівника Центру спецоперацій з травня 2020 року.

Зазначимо, що Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом - це окремий відділ СБУ, який виконує завдання із припинення терактів та дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їхніх родин.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ.

Також повідомлялось про низку кадрових перестановок в СБУ у березні.