Ситуація в Бахмуті: Маляр попередила про чергове ІПСО росіян

Російські окупанти вкотре сконцентрувались на темі Бахмуту й запустили наратив щодо нібито шалених втрат ЗСУ. Ворог намагається підірвати довіру українців до командування, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства" , - пише Маляр.

Як відзначила заступниця міністра оборони, втрати росіян в Бахмуті сьогодні є вищими в рази. Інколи ж різниця сягає й 10-ти разів.

За словами Маляр, саме російське командування не шкодує свої військових, сконцентрувавши зусилля аби будь-якою ціною взяти Бахмут під контроль.

"Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива. Збереження життя наших бійців - пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - відзначила Маляр.

Нагадаємо, що, за словами Маляр, російські окупанти щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів в Бахмуті.