Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі".

За його словами, держава-зло вкотре демонструє свою сутність, просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.

"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо" , - підкреслив президент.

14 квітня Російські загарбники нанесли удари по місту Слов’янськ Донецької області, одна людина загинула, 6 поранено.