Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 для України прибули до Польщі

У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі" , – зазначила вона.

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland. We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023

Ананд підкреслила, що Канада продовжить підтримувати Україну і забезпечуватиме українців "засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні".

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.