Усі обіцяні Канадою танки Leopard 2 для України прибули до Польщі
У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд.
"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі", – зазначила вона.
Ананд підкреслила, що Канада продовжить підтримувати Україну і забезпечуватиме українців "засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні".
Раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.