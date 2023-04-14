Кулеба розповів, на що чекає Україна від саміту НАТО

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістом Вадимом Карп’яком у своєму Instagram в п'ятницю.

Говорячи про амбіції України на Вільнюському саміті, Кулеба окреслив неприйнятні для Києва сценарії.

"Якщо союзники вирішать, що у питанні членства в НАТО у Вільнюсі вони просто підтвердять у 130-ий раз політику відкритих дверей – то для України це неприйнятний результат саміту.

Якщо вони спробують запропонувати нам у Вільнюсі якісь позитивні речі щодо поглиблення співробітництва з НАТО, але при цьому не зроблять жодного кроку до членства України в НАТО – то це для неприйнятно", – сказав міністр.

За його словами, Україна не прийме "ніяких сурогатних рішень" Вільнюського саміту.

"У Вільнюсі НАТО має зробити крок до членства і вирішити питання, що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для України між зараз і моментом, коли Україна стане членом НАТО" , – сказав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.