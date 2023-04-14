ЗМІ: У ЄС вважають, що ЗСУ проведуть контрнаступ наступного року

Частина європейських союзників України вважає, що її армія не зробить вирішального прориву до кінця поточного року. На Заході вже планують сценарій інтенсивних боїв на рік уперед, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише 14 квітня агентство Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

Російським військовим, за їхніми оцінками, вдалося побудувати ефективну систему оборони. Окупанти готуються до продовження бойових дій до 2024 року.

"Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників та Росію успішними контрнаступами" , — повідомили журналісти.

Союзники Києва стримують очікування та обмірковують сценарій інтенсивних боїв до 2024 року, в ЄС сумніваються, що у 2023 році ЗСУ проведуть успішний контрнаступ на Мелітополь, кажуть джерела.

Визволення Мелітополя дозволило б розколоти угруповання ЗС РФ на півдні України. Співрозмовники впевнені, що найреалістичнішим може виявитися сценарій, за яким ЗСУ просунуться на 30 кілометрів на лінії фронту.

Тоді російські лінії постачання виявляться в межах досяжності артилерії ЗСУ, це створить умови для глибокого наступу у 2024 році, зазначають поінформовані особи.

Щоб реалізувати ці плани, західним союзникам доведеться збільшити виробничі потужності та підтримку ЗСУ, додав один із чиновників.

"Навіть менш амбітний ривок буде коштувати тисячі життів, великої кількості боєприпасів і обладнання. Росіяни взимку вибудували багаторівневу оборону у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід" , — пише Bloomberg.

Занепокоєння викликає і проблеми із формуванням та навчанням військових для контрнаступу, а також низький запас ракет ППО.

Голова Пентагону Ллойд Остін спростував цього тижня песимістичні оцінки — Вашингтон допоможе Києву провести контрнаступ, обіцяв він.

Представники міністерств оборони кількох країн Європи вважають, що контрнаступ української армії розпочнеться у середині травня. Воно проходитиме на декількох напрямках, включаючи помилкові маневри.

Українські аналітики впевнені у пізнішому початку контрнаступу — воно відбудеться, коли нові війська та техніка інтегруються між собою, пише Bloomberg.

Союзники вже розробляють нові плани військового постачання, адже великий наступ вимагатиме постачання зброї, боєприпасів та інших засобів.

"Жодна з армій уже не та, що була раніше. Війна на виснаження дорого коштуватиме обом сторонам" , — зазначила фахівець із російських збройних сил в американському аналітичному центрі RAND Дара Массікот.

США та інші уряди й раніше недооцінювали можливості України — Вашингтон наголошував на початку повномасштабної війни, що ЗС РФ можуть захопити Київ протягом 72 годин, нагадало агентство.