Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського воїна

Президент Володимир Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського солдата, яким окупанти хизувалися, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського 14 квітня.

"Вдячний Ріші Сунаку та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися.

Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує".

Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Британії Сунаком зброю для ЗСУ:

"Те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачання".

За словами президента, що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства.

Він додав, що в українські посадовці продовжують роботу над авіаційною коаліцією для України.

Президент провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та НАТО.

"Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки".

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