Путін схвалив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Meduza", російські пропагандистські інформагентства.

Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, зокрема місце проживання і місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані.

Передавати відомості до реєстру зобов'язані будуть МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації.

Військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на "Держпослугах".

Повістку вважатимуть отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після того, як повістку вважатимуть врученою, військовозобов'язаному забороняють виїзд із країни доти, поки він не з'явиться до військкомату. "Ухильника" також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.

11 квітня Держдума Росії ухвалила відповідний законопроєкт одразу в другому і третьому читанні. Наступного дня його схвалила Рада Федерації країни.