Кулеба: Ще одна країна вирішила взяти участь у створенні спецтрибуналу над РФ
Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії РФ проти України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні очільника МЗС України Дмитра Кулеби в Twitter.
"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", — йдеться у заяві.
Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить вже 34 країни.
"Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці", — додав міністр.
Нагадаємо, у середині березня Австрія оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.