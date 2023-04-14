Кулеба: Ще одна країна вирішила взяти участь у створенні спецтрибуналу над РФ

Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії РФ проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника МЗС України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України" , — йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що таким чином до коаліції країн зі створення спецтрибуналу над РФ входить вже 34 країни.

"Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці" , — додав міністр.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Нагадаємо, у середині березня Австрія оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.