У ОК "Південь" назвали кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Російські військові вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У Чорному морі корабельне угруповання збільшено до 12 кораблів, у тому числі подвоєно кількість підводних ракетоносіїв - на двох підводних човнах знаходиться 8 ракет типу "Калібр" , - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що росіяни можуть тримати кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі через страх перед контрнаступом ЗСУ.

Зазначимо, що війська РФ постійно маневрують кораблями у Чорному морі, то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.

Раніше повідомлялося, що корабельне угруповання російських військових у Чорному морі досягає чотирьох кораблів, з них два ракетоносія.