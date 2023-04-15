ЗМІ: У Японії пролунав вибух під час виступу прем'єра Кісіди

Біля місця публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди стався вибух, голову уряду евакуювали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NHK.

За попередніми даними, Кiсіда не постраждав. Повідомляється, що вибух стався у місті Вакаяма на півдні Японії, коли прем'єр-міністр Японії розпочав свою промову. Правоохоронці оперативно евакуювали людей із місця події. Невідомо, чи постраждав хтось унаслідок вибуху.

Поки достеменно невідомо, що саме вибухнуло. Як пише Kyodo, йдеться про предмет, який схожий на димову шашку, або невелику трубу. Згідно з коментарями очевидців, предмет, який кинув вибухнув, затриманий.

Прем'єр сховався в поліцейській дільниці, звідки вже вийшов після затримання передбачуваного винуватця події. Після інциденту, Кішида переніс місце свого публічного виступу з порту Вакаями на міський вокзал.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Японії ініціював серію міністерських зустрічей, прагнучи очолити обговорення низки питань, серед яких вторгнення РФ в Україну, проблеми з енергопостачанням та ін.

Раніше ми писали, що уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали для виробництва дронів.