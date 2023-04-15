Генштаб: Росіяни втратили ще півтисячі вояк та артсистему

Генштаб: Росіяни втратили ще півтисячі вояк та артсистему
Фото: Facebook

Протягом доби 14 квітня Росія втратила 460 вояк та артсистему, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3653 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2785 (+1) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 324 (+3).

Дані уточнюються.

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