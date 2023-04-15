США нададуть Україні 5 млрд доларів бюджетної підтримки

Сполучені Штати надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 млрд доларів через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 млрд доларів стануть доступними у вересні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Держдепартаменту США.

"Це фінансування, поряд із підтримкою ЄС, МВФ та інших організацій, дозволяє уряду надавати найважливіші послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна за результатами переговорів у рамках Spring Meetings МВФ та Світового банку отримає додаткову підтримку більш ніж на 5 млрд доларів.

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд доларів макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.