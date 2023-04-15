Міноборони Британії: Кремль готується до тривалої війни в Україні

Кремль очікує на тривалу війну в Україні, принаймні, до цього готується, повідомляє Ділова столиця.

Росія готується до затяжної війни, про це свідчать дані Міноборони Великої Британії.

Напередодні держдума Росії ухвалила закон, що передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. І його вже підписав Владімір Путін. Закон, який ухвалили 11 квітня, дозволить росіянам вручати повістки онлайн. А це означає, що ухилянтів усередині країни стане значно менше.

"Дані про мобілізацію тепер пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами. Тож, — кажуть у розвідці Великої Британії, — Росія, ймовірно, каратиме ухилянтів. Їх автоматично обмежуватимуть у праві на працевлаштування та виїзд за межі країни".

У відомстві зазначають, що відповідні заходи набудуть чинності згодом у 2023 році. Наразі Росія покладається на залучення додаткових добровольчих загонів. Але сам законопроєкт, імовірно, – частина більш довгострокового підходу із забезпечення особовим складом. І це означає, що Кремль очікує на тривалу війну в Україні.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що пропонують зберегти традиційні паперові повістки та сповіщення через роботодавця. Водночас запровадять сповіщення з допомогою замовних поштових листів, а також дублюватимуть їх в електронному вигляді через сервіс Держпослуги. Це означає, що військовозобов'язаним росіянам просто нікуди буде діватися.

Якщо призовник ігноруватиме повістки, то на нього очікують обмеження. За словами Картаполова, спочатку військовозобов'язаному вручають повістку. Якщо він її ігнорує, то під час наступного призову така особа повинна буде упродовж 2 тижнів прибути до військкомату. Якщо ж упродовж 20 днів потенційний солдат цього не зробить, то йому заборонять: керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати приватного підприємця, а також брати кредити.