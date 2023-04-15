ЗМІ: У Парижі сталися заворушення після затвердження пенсійної реформи

У столиці Франції затримали понад сотню осіб внаслідок заворушень, що почалися після схвального рішення Конституційної ради щодо пенсійної реформи, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє BFMTV.

Увечері 14 квітня на вулиці Парижа вийшли тисячі противників реформи, очікуючи рішення Конституційної ради щодо відповідності реформи основному закону.

Близько 19 години кількасот протестувальників спробували рушити ходою через вулицю Ріволі, але правоохоронці не пропустили їх і префект Парижа розпорядився розганяти акцію.

Тоді сталися перші сутички, окремі демонстранти почали бити вітрини і підпалили з десяток прокатних велосипедів. Група рушила у напрямку площі Бастилії, підпалюючи на своєму шляху сміттєві баки. Поліція повідомляє про загалом 30 таких випадків.

На місце прибули пожежники, а правоохоронці орієнтовно за 20 хвилин після початку безладів застосували сльозогінний газ.

Спершу у поліції заявили про кілька десятків затриманих, на ранок суботи уточнили, що це загалом 138 осіб. Le Parisien повідомляє про вже 150 затримань. Про постраждалих не повідомляють.

Тим часом у профспілках заявили, що не бачать сенсу йти на розмову з президентом Еммануелем Макроном після того, як він підписав закон.

Сіріль Шабанье, керівник профспілки CFTC, наголосив, що профспілки у п’ятницю просили Макрона не підписувати закон, а те, що він це зробив і зробив фактично вночі, виглядає як провокація.

Від профспілок та опозиції лунають заклики до нового великого протесту по всій країні на 1 травня.

Нагадаємо, 14 квітня Конституційна рада оголосила, що проєкт пенсійної реформи не суперечить основному закону. Президент Еммануель Макрон після того підписав його, що означає остаточне затвердження проєкту. Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.