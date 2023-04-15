Жителів Донецької області закликали не поспішати з поверненням додому

Мешканцям Донецької області, які евакуювалися до більш безпечних регіонів України, радять утриматись від передчасного повернення додому, повідомляє РБК-Україна.

Про це попросили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що Російська Федерація веде постійний обстріл житлових районів й об’єктів критичної інфраструктури. Це призводить до руйнування будинків та травмування і загибелі місцевих жителів. Тож ухвалити рішення про передчасне повернення з евакуації - це наразити на небезпеку себе і своїх рідних.

"Також мешканців Донецької області, які досі залишаються у регіоні, закликають евакуюватися до безпечних регіонів країни. Зокрема, це стосується сімей, у яких є діти й особи з обмеженими фізичними можливостями" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 18 квітня жителі Донецької області зможуть безплатно евакуюватися залізничним транспортом до територіальних громад Житомирської області. Детальну інформацію щодо евакуації можна знайти за посиланням.

Як повідомлялось, окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.

Нагадаємо, 1 квітня члени міської комісії із захисту прав дитини у Слов'янську прийняли рішення позбавити обов'язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.