РосЗМІ: У Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня
У Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ТАСС.
"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - сказав заступник голови Федерації незалежних профспілок Росії Олександр Шершуков.
За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.
"Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць (проведення - ред.) "спеціальної військової операції" (війни РФ проти України - ред.). Так і те, що потрібно в інших формах як мінімум цей Першотравень проводити, на наш погляд", - сказав він.
Нагадаємо, у ряді регіонів РФ, що межують з Україною, і окупованому Криму вирішили не проводити військові паради на 9 травня.
Крім того, у Курській та Білгородській областях Росії вирішили не проводити парад, щоб нібито "не спровокувати супротивника".