Міноборони Данії: Танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправки в Україну
Данія вже скоро зможе відправити нашим воїнам свої танки Leopard 1. Компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft сьогодні відповідає за їхнє переобладнання, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Twitter-акаунт міністерства оборони Данії.
Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та члени комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідали компанію Flensburger FFG у Фленсбурзі.
"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1... І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", - заявив Поульсен.
Нагадаємо, що Данія сподівається поставити в Україну САУ Caesar вже наступного місяця.