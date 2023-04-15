Зеленський запровадив санкції проти майже 700 фізичних та юридичних осіб
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 438 фізичних та 254 юридичних осіб в суботу, 15 квітня, повідомляє Новое время.
Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.
Підписавши їх, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладання персональних спеціальних економічних або інших обмежень. Враховували пропозиції СБУ.
Один із указів запроваджує санкції проти 87 людей, серед яких — російські спортсмени. Інший — проти 351 фізичної та 254 юридичних осіб.
Напередодні, міністерство молоді та спорту України опубліковало наказ, який забороняє збірним України змагатися в турнірах, де будуть спортсмени з країн-агресорів Росії та Білорусі.