Зеленський запровадив санкції проти майже 700 фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 438 фізичних та 254 юридичних осіб в суботу, 15 квітня, повідомляє Новое время.

Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.

Підписавши їх, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладання персональних спеціальних економічних або інших обмежень. Враховували пропозиції СБУ.

Один із указів запроваджує санкції проти 87 людей, серед яких — російські спортсмени. Інший — проти 351 фізичної та 254 юридичних осіб.

Напередодні, міністерство молоді та спорту України опубліковало наказ, який забороняє збірним України змагатися в турнірах, де будуть спортсмени з країн-агресорів Росії та Білорусі.