ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб

ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Збройні сили знищили 590 російських загарбників, а з початку військової агресії вже вбито 182 660 окупантів.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 3660 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 7087 (+4) од.,
  • артилерійських систем - 2804 (+9) од.,
  • РСЗВ - 538 (+0) од.
  • засобів ППО - 285 (+1) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од.,
  • спеціальної техніки – 328 (+2).

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