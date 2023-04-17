ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Збройні сили знищили 590 російських загарбників, а з початку військової агресії вже вбито 182 660 окупантів.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали: