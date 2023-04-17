ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Збройні сили знищили 590 російських загарбників, а з початку військової агресії вже вбито 182 660 окупантів.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3660 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2804 (+9) од.,
- РСЗВ - 538 (+0) од.
- засобів ППО - 285 (+1) од.,
- літаків - 308 (+0) од.,
- вертольотів - 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од.,
- спеціальної техніки – 328 (+2).