Вибух у російському Бєлгороді: місцеві скаржилися на "проблеми зі світлом"

У ніч на 17 квітня у російському Бєлгороді лунали звуки вибухів﻿. Про це писали місцеві Telegram-канали, повідомляє Ділова столиця.

Також повідомлялося про проблеми з електропостачанням — нібито пов'язані з "прильотом в одну з міських підстанцій". Деякі ресурси припускали, що об'єкт атакував безпілотник.

За даними російського видання «База», вчора ввечері БПЛА скинули дві бомби на підстанцію в Ігуменці та ще одну на підстанцію у селі Драгунське, після чого там спалахнули трансформатори. Пожежу, за даними видання, загасили за годину.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі "зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах". Причину займань він не назвав.

"Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці" , — зазначав Гладков.

Пізніше проєкт Deep State заявив про ураження автономного мобільного комплексу спостереження "Муром-П" на території Бєлгородської області.