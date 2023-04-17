Данілов: Ми поки не бачимо використання Росією китайської зброї

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що поки що Україна не бачить використання Росією на фронті китайської зброї, повідомляє Українська правда.

"Ми на сьогоднішній день не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Якби вона тут з’явилася… Ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Більше того, ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть офіційно звернулися до тих країн, компоненти яких там були використані, з питанням, чому так сталося і що це треба припинити.

Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство і світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю Російській Федерації" , - заявив секретар РНБО.

Коментуючи оприлюднений нібито звіт американської військової розвідки з витоків документів Пентагону про те, що Китай схвалив постачання Росії летальної зброї, Данілов сказав: "Зараз можуть з’являтися додаткові нібито документи, які мають відношення до цього витоку".

За словами секретаря РНБО, зараз Росія "просить у всіх країн про допомогу, бо їй не вистачає озброєння", в тому числі Китай.

"Але Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз план внутрішньої дестабілізації. Це для них зараз пріоритет" , - вважає Данілов.

Нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один з факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.